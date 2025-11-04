Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"

AJet Havayolları'na ait Köln-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında yolculara, "Çarpmaya hazırlıklı olun" anonsu geçildi. Bu anların kaydı da sosyal medyada paylaşıldı.

Teknik bir arıza nedeniyle olayın meydana geldiği öğrenildi. DHA'nın haberine göre; bunun üzerine de pilot uçak içi anons yaparak yolcuları bilgilendirdi.

Yolcular bu nedenle kısa süreli bir panik yaşandı. Arıza nedeniyle uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yaptı.

Uçağın inişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya uçaktaki korku dolu anlar hakkında açıklama yaptı.

Yeşilkaya, X hesabından şu ifadeleri kullandı: