Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"

Köln-İstanbul uçağında korku dolu anlar! "Çarpmaya hazırlıklı olun"
Yayınlanma:
AJet’in Köln-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında teknik arıza nedeniyle “çarpışmaya hazırlıklı olun” anonsu yapıldı. Yolcular kısa süreli panik yaşadı. Uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı.

AJet Havayolları'na ait Köln-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında yolculara, "Çarpmaya hazırlıklı olun" anonsu geçildi. Bu anların kaydı da sosyal medyada paylaşıldı.

Teknik bir arıza nedeniyle olayın meydana geldiği öğrenildi. DHA'nın haberine göre; bunun üzerine de pilot uçak içi anons yaparak yolcuları bilgilendirdi.

Yolcular bu nedenle kısa süreli bir panik yaşandı. Arıza nedeniyle uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yaptı.

Uçağın inişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildiHavalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya uçaktaki korku dolu anlar hakkında açıklama yaptı.

Yeşilkaya, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln - İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! 5 kişi yaralandı
Öcalan ile görüşen heyetten açıklama geldi
Öcalan ile görüşen heyetten açıklama geldi
Gazeteci Ezgi Soysal'a sistematik saldırı
Gazeteci Ezgi Soysal'a sistematik saldırı