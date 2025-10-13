Havalimanında skandal iddia! Engelli öğrenci rapora rağmen ne uçağa alındı ne de bileti iptal edildi

Türkiye'de engelli bireyler, hayatın birçok alanında olduğu gibi havalimanlarında da çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Uçak firmaları, seyahat etmek için bilet satın alan yolculardan, seyahat edebileceğine dair rapor talep ediyor. Ancak bazı seferlerde, yolcuların raporu olmasına rağmen sorunların yaşanması, engelli yolcuların uçağa alınmamasına yol açıyor.

BENZER OLAY SAMSUN'DA YAŞANDI

Benzer bir olay, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yaşandı. Bacağından engelli 18 Mart Üniversitesi öğrencisi genç kız, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uçabilir raporu olmasına rağmen uçağa alınmadığını duyurdu.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını aktaran öğrenci, "Bana uçabilir raporu verdikleri halde ve bacağımı sadece bu şekilde uzatabiliyorum, kıramıyorum diye sırf beni uçağa almadılar" dedi.

BİLET İPTAL VE İADE DE YAPILMADI İDDİASI

Bietinin iptal edilmediği ve değişim yapılmadığını iddia eden öğrenci, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Çarşamba Havalimanı'ndayım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisiyim. Engelliyim, bacağım uzun. İki hafta önce ameliyat oldum. Saat 5'i 10 geçe Ankara'dan Çanakkale'ye aktarmalı olarak uçak bileti aldım Ajet firmasından. Bana uçabilir raporu verdikleri halde ve bacağımı sadece bu şekilde uzatabiliyorum, kıramıyorum diye sırf beni uçağa almadılar. Burada mağdur ettiler. Ne biletimi iptal ediyorlar, ne bir değişim yapıyorlar, ne de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kesinlikle sesimin duyulmasını istiyorum. Burada mağdur oldum. Beni bu şekilde bıraktılar yani burada."