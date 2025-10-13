Güvenlik görevlisi lavabodayken kurusıkı tabancayla banka soydu

Samsun'da bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayı gişe görevlisine doğrultup yaklaşık 43 bin lirayı alıp kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 49 yaşındaki K.Ö., bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayı gişe görevlisine doğrultarak yaklaşık 43 bin lira alıp kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde 10.00 civarında Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

kurusiki-tabanca-ile-banka-soydu.jpg

GÜVENLİĞİN LAVABOYA GİTMESİNİ FIRSAT BİLDİ

Aşırı borçlandığı iddia edilen esnaf, elindeki kurusıkı tabancayla özel bir bankanın şubesine girdi.

Özel güvenlik görevlisinin lavaboda olmasını fırsat bilen şüpheli, gişe görevlisine tabancayı doğrultarak yaklaşık 43 bin lirayı alıp kaçtı.

kurusiki-tabancayla-banka-soyan-supheli-960920-285310.jpg

ÇALINAN PARAYLA YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli K.Ö., bu sırada kurusıkı tabancayı da çöpe attı. Şüphelinin kaçmasıyla durum polise ihbar edildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede çalınan parayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

