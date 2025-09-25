Kuyumcuyu şok eden soygun: 25 şüpheli birden içeri daldı

Bölgenin şerif ofisinin yaptığı bilgilendirmeye göre 9 Ağustos’ta saat 14:15 civarında, ekipler bir kuyumcuda meydana gelen soygun ihbarına müdahale etti.

Tanıklar, dört maskeli kişinin çekiçlerle dükkana girip vitrinleri kırdığını ve 87.000 dolar değerinde mücevher çaldıktan sonra kaçtığını söyledi.

‘DAHA BÜYÜK BİR PLANIN PARÇASI’

Dedektifler daha sonra Palm Desert soygununun daha büyük bir planın parçası olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, mayıs ayından bu yana Los Angeles, Orange ve Riverside ilçelerinde aynı zincirdeki mağazaları hedef alan en az 12 benzer soygun olduğunu söyledi.

6 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Haftalar süren soruşturmanın ardından yetkililer altı şüpheliyi tespit etti: Los Angeles'tan 35 yaşındaki Ryan Hawes, Lancaster'dan 27 yaşındaki J'Quan Brasher, Rosamond'dan 24 yaşındaki Khalil Tanner, Lancaster'dan 20 yaşındaki Keyon Hampton, Los Angeles'tan 24 yaşındaki Jamail Wilson ve Lancaster'dan 41 yaşındaki George Diamond. Şerif Ofisi'ne göre, Wilson ve Tanner, Los Angeles İlçesindeki diğer ticari hırsızlık olaylarıyla da bağlantılıydı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eylül ayında gerçekleştirilen bir dizi koordineli operasyon sonucunda bu kişiler tutuklandı. Tanner ve Brasher 11 Eylül'de Lancaster'da, Hampton 16 Eylül'de Lancaster'da, Wilson 18 Eylül'de Los Angeles'ta ve Diamond 23 Eylül'de Lancaster'da gözaltına alındı. Soruşturmacılar daha sonra Hawes'in başka bir davadan dolayı federal gözaltında olduğunu öğrendi.

Yetkililer, altı kişinin de soygun, ağır suç sırasında vandalizm, büyük hırsızlık, hırsızlık, önceki suçlardan dolayı hırsızlık ve komplo suçlamalarıyla John Benoit Gözaltı Merkezi'ne kaydedildiğini söyledi.