ABD ICE cinayetine karşı ayakta: Renee için adalet

Yayınlanma:
Minneapolis'te bir kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memuru tarafından öldürülmesi üzerine ülke çapında yükselen protestolar günü ABD'nin çeşitli şehirlerine yayıldı. Protestocular, federal göçmenlik yetkililerinin topluluklarından uzaklaştırılmasını ve öldürülen Renee Good için adalet talep etti.

Bir ICE ajanının Renee Good’u katlettiği Minneapolis'te, binlerce kişi parklar, yerleşim sokakları ve federal binaların önünde toplanarak Good'un adını haykırdı. Good'un ölümü, Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına karşı öfkenin odak noktası haline geldi.

BİNDEN FAZLA GÖSTERİ PLANLANDI

Los Angeles ve New York'tan Washington, DC ve Boston'a kadar ABD genelinde benzer protestolar düzenlendi. “ICE out for good” (ICE'yi sonsuza kadar ortadan kaldırın) adlı ulusal savunma grupları koalisyonu, bu hafta sonu ülke çapında 1.000'den fazla gösteri planladı.

EYLEMLER “ŞİDDET İÇERMEYECEK”

Koalisyon, gösterilerin “toplumlarımızda ICE şiddetinin tırmanmasına”, Good'un ICE tarafından öldürülmesine ve “Amerika'nın marjinalleşmiş toplumlarında aylarca süren kontrolsüz şiddet ve istismara” tepki olarak düzenlendiğini belirterek, tüm toplantıların ICE çatışmalarında hayatını kaybedenleri anmak ve hesap sorulmasını talep etmek için “şiddet içermeyen, yasal ve toplum önderliğinde” eylemler olduğunu kaydetti.

BEYAZ SARAY DAHA FAZLA BASKIYLA KARŞILIK VERİYOR

Trump yönetimi ise önümüzdeki dönemde “yüzlerce” daha Gümrük ve Sınır Devriye memurunu Minneapolis'e gönderilecek.

Kongre üyelerine ICE engeliKongre üyelerine ICE engeli

ABD'de 'göçmen' gerilimi büyüyor: 30 gözaltıABD'de 'göçmen' gerilimi büyüyor: 30 gözaltı

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem katıldığı yayında şöyle konuştu:

“Bugün ve yarın daha fazla memur gönderiyoruz, onlar da gelecek. Minneapolis'te çalışan ICE ve Sınır Devriye personelimizin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yüzlerce kişi daha olacak.”

BELEDİYE BAŞKANI ICE’A REST ÇEKMİŞTİ

Belediye Başkanı Jacob Frey geçen hafta silahlı çatışmayı şiddetle kınadı ve ICE ajanlarını şehrinden çıkmaya çağırdıktan sonra, Noem pazar günü CNN'den Jake Tapper'a Frey ve diğer liderlerin söylemlerini yumuşatmaları gerektiğini söyledi.

Frey, silahlı saldırı hakkında “tarafsız” ve “önyargısız” bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

