Başkentte müze soygunu: 29 milyonluk altın çalındı

Yayınlanma:
Paris Doğa Tarihi Müzesi hırsızlar tarafından yapılan soygun sonucunda 600 bin euro (29 milyon lira) değerinde altın numunelerinin çalındığını açıkladı.

Dinozor iskeletleri ve tahnitleriyle ünlü olan Fransız başkentinde bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, aynı zamanda bir jeoloji ve mineraloji galerisine de ev sahipliği yapıyor.

GELİŞMİŞ EKİPMANLAR KULLANILDI

Müzede bir hırsızlık vakası tespit edildi. Hırsızların, Parisliler ve turistler arasında popüler olan nehir kenarındaki komplekse girmek için açılı taşlama makinesi ve lehim lambası kullandıkları bildirildi.

'PROFESYONEL BİR EKİPLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

İsmi açıklanmayan bir polis kaynağı, Parisien gazetesine müzenin alarm ve güvenlik sistemlerinin temmuz ayında bir siber saldırı nedeniyle devre dışı bırakıldığını, ancak hırsızlık sırasında bu sistemlerin çalışıp çalışmadığının belli olmadığını söyledi.

Müze müdürü Emmanuel Skoulios, BFM TV kanalına “Son derece profesyonel bir ekiple karşı karşıyayız, nereye gitmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar ve profesyonel ekipmanları var” dedi.

“Bu belirli eşyaları seçmeleri kesinlikle tesadüf değil.”

Müzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyorMüzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyor

Müzenin web sitesine göre, müzeden çalınan hazinelerinden biri, Kaliforniya'daki Donatia madeninden çıkan ve zengin bir Fransız koleksiyoncu tarafından müzeye hediye edilen 9 x 8,5 santimetre boyutlarında bir doğal altın ve kuvars örneği.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

