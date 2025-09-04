Müzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyor

Fransa'da bir müzede 9,5 milyon euro (456 milyon TL) değerinde seramik tabak ve vazo çalındı.

Dün gece Adrien Dubouche müzesinde meydana gelen olayda, Çin menşeli tarihi seramik eserlerin çalındığı soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜLTÜR BAKANI DUYURDU

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını duyurdu.

Twitter üzerinden yazılı bir açıklama yapan Dati Fransa polisinin eşyaları geri getirmek için çalıştığını bildirdi.

“Dün gece, bir hırsızlık olayı meydana geldi. 3 adet Çin porseleni çalındı. Polis bunları geri almak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Büyük profesyonellik sergileyen kolluk kuvvetlerine ve olay yeri ekiplerine teşekkür ederiz.”

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

