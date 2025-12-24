Libya Genelkurmay Başkanı ölmüştü: Heyetin uçağının patlama anı ortaya çıktı

Libya Genelkurmay Başkanı ölmüştü: Heyetin uçağının patlama anı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile heyetinin bulunduğu Falcon 50 tipi özel jet, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada bulunanların hayatını kaybettiği açıklanırken kazada uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan özel jet, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada, Türkiye'yi resmi ziyaret için bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği bildirildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Uçağın enkazı, Ankara'nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde bulundu. Bölgedeki güvenlik kameraları, uçağın düşmeden önceki anlarını ve patlamayı kaydetti. Görüntüler, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

UÇAĞIN ARIZA BİLDİRİMİ VE DÜŞÜŞÜ

Kuyruk numarası 9H-DFJ olan 1988 yapımı Falcon 50 tipi jet, akşam saat 20.10'da havalandı. Havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 20.32'de irtibat kesildi. Yetkililer, uçakta elektrik sistemine ilişkin bir arıza tespit edilmesi üzerine acil iniş talep edildiğini açıkladı. Uçak, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra radardan kayboldu.

Libya'da millî yas ilan edildiLibya'da millî yas ilan edildi

Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!

NE OLMUŞTU

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad ve heyeti, Türk mevkidaşı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'de resmi bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Kazaya karışan jetin, Malta merkezli Harmony Jets şirketinden kiralanmış olduğu öğrenildi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, yaptığı açıklamada Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiğini teyit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Libya’da 3 günlük millî yas ilan edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

