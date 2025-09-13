Avcılar’da art arda 3 silahlı soygun: 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
İstanbul’da bir hafta içerisinde 3 işyerine silahlı soygun yapan kar maskeli 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken soygun anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul‘un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’nde 16 Ağustos'ta bakkala gelen silahlı ve maskeli kişiler, kasadaki paraları gasbetmeye çalıştı. İşyerindeki vatandaşların karşı koyması üzerine başarılı olamayan şüpheliler, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olaydan bir gün sonra 17 Ağustos'ta bu kez Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi'nde bir zincir markete gelen şahıslar, kasadaki paraları alarak kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken 2 Ağustos'ta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir markete giren silahlı şüpheliler kasada bulunan 50 bin lirayı gasbettikten sonra kaçarak izini kaybettirdi.

istanbul-istanbulda-1-haftada-3-is-yer-910993-270705.jpg

MÜŞTERİLER SIRA BEKLERKEN KASAYI BOŞALTMIŞLAR!

Şüpheli şahıslar yakalamak amacıyla çalışmalarını devam ettiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarında 3 soygunun da aynı şüpheliler tarafından yapıldığını belirledi. Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldikleri görülürken görüntülerin birinde kasa kısmına geçen bir şüphelinin kasadan paraları almaya başladığı anda, bazı müşterilerin kasa sırasında beklemeye devam ettikleri görülüyor.

Bir başka görüntüde ise bir işyeri çalışanın elindeki süpürge sopasıyla silahlı soyguncuya karşı koyduğu anlarda güvenli kamera görüntülerine anbean yansıdı.

istanbul-istanbulda-1-haftada-3-is-yer-911003-270705.jpg

5 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen C.T.(19), A.E.P(20), F.K.(18), V.T.(21) ile M.A.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaylarda kullandıkları 2 adet kurusıkı tabanca da ele geçirilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılarMarkete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar

Eşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktırEşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktır

Kaynak:DHA

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu