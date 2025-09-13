Avcılar’da art arda 3 silahlı soygun: 5 kişi tutuklandı

İstanbul‘un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’nde 16 Ağustos'ta bakkala gelen silahlı ve maskeli kişiler, kasadaki paraları gasbetmeye çalıştı. İşyerindeki vatandaşların karşı koyması üzerine başarılı olamayan şüpheliler, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan olaydan bir gün sonra 17 Ağustos'ta bu kez Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi'nde bir zincir markete gelen şahıslar, kasadaki paraları alarak kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken 2 Ağustos'ta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir markete giren silahlı şüpheliler kasada bulunan 50 bin lirayı gasbettikten sonra kaçarak izini kaybettirdi.

MÜŞTERİLER SIRA BEKLERKEN KASAYI BOŞALTMIŞLAR!

Şüpheli şahıslar yakalamak amacıyla çalışmalarını devam ettiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarında 3 soygunun da aynı şüpheliler tarafından yapıldığını belirledi. Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldikleri görülürken görüntülerin birinde kasa kısmına geçen bir şüphelinin kasadan paraları almaya başladığı anda, bazı müşterilerin kasa sırasında beklemeye devam ettikleri görülüyor.

Bir başka görüntüde ise bir işyeri çalışanın elindeki süpürge sopasıyla silahlı soyguncuya karşı koyduğu anlarda güvenli kamera görüntülerine anbean yansıdı.

5 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen C.T.(19), A.E.P(20), F.K.(18), V.T.(21) ile M.A.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaylarda kullandıkları 2 adet kurusıkı tabanca da ele geçirilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

