Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Yayınlanma:
Bursa'da bir şüpheli markette derin dondurucudan aldığı 6 kilo kavurmayı kız arkadaşının çantasına koyup çaldı. El ele birlikte markete gelen çiftin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa Yıldırım'da Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi’nde meydana gelen olayda arkete kız arkadaşıyla el ele tutuşarak gelen A.Ö., derin dondurucudan kavurma aldı.
A.Ö. kavurmayı, kız arkadaşının çantasına koyarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası kendilerini gören birinin olup, olmadığını kontrol eden çift, dışarı çıktı.
Market çıkışında, A.Ö. telefonuyla oynarken kız arkadaşı da elindeki çantayla uzaklaştığı belirtildi.
49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından durumdan şüphelenerek ürünleri sayan market görevlisi, 6 kilogram Çorum kavurmasının eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Market görevlisinin şikayeti üzerine polis ekipleri, çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan A.Ö. ile ile kız arkadaşını yakalamak için çalışma başlatıldı.
