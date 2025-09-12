Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar

Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Yayınlanma:
Bursa’da bir şüpheli markette derin dondurucudan aldığı 6 kilo kavurmayı kız arkadaşının çantasına koyup çaldı. El ele birlikte markete gelen çiftin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Yıldırım'da Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi’nde meydana gelen olayda arkete kız arkadaşıyla el ele tutuşarak gelen A.Ö., derin dondurucudan kavurma aldı.

A.Ö. kavurmayı, kız arkadaşının çantasına koyarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası kendilerini gören birinin olup, olmadığını kontrol eden çift, dışarı çıktı.

Market çıkışında, A.Ö. telefonuyla oynarken kız arkadaşı da elindeki çantayla uzaklaştığı belirtildi.

49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından durumdan şüphelenerek ürünleri sayan market görevlisi, 6 kilogram Çorum kavurmasının eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Market görevlisinin şikayeti üzerine polis ekipleri, çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan A.Ö. ile ile kız arkadaşını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Türkiye
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti