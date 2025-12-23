Kayseri'de çarpışan otomobiller takla attı

Kayseri'de çarpışan otomobiller takla attı
Yayınlanma:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın şiddetiyle takla atan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı ile Düzova Sokak kesişimindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 38 AOK 804 plakalı otomobil ile Ş.A. yönetimindeki 38 EA 823 plakalı otomobil, kavşak içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

kayseri-1.jpg

İKİ ARAÇ DA TAKLA ATTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki otomobil de takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, takla atan araçlardaki sürücülerin yardımına koştu.

SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüler T.K. ve Ş.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

