Okul müdürünü vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürü Ender Kara'yı okul bahçesinde tüfekle vuran 7'nci sınıf öğrencisi M.K. (12) ve babası Y.K. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

OKUL MÜDÜRÜNÜ VURAN ÇOCUĞUN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından dün sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.