Hindistan'da orduya ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlamayı başardı
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının ülkenin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bir eğitim uçağının Tamil Nadu'nun başkenti Chennai yakınlarında düştüğü belirtildi.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Açıklamada, pilotun uçaktan güvenli şekilde atladığı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 3 GÜNDE 2 UÇAK KAZASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi bir askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanmıştı. Uçak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğu duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı ise 12 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te planlanmış bakım çalışmaları için yola çıkmıştı. Hava muhalefeti nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar dün saat 17.38'de dönüş yoluna geçti.

Dönüş yolunda uçaklardan biri Rejika Havaalanı'na inerken, diğerinden kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra irtibat alınmamaya başlandı. Hırvat yetkililer, Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağının düştüğünü ve enkazına ulaştığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise uçağın pilotu Hasan Bahar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

