Rusya'da düşen helikopterde 2 ölü! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Rusya'nın Perm bölgesinde bir helikopterin düşmasi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterin yere çakıldığı anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Perm bölgesinde havalanan bir helikopter yere çakıldı. Kameralara yansıyan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Rusya Acil Drurumlar Bakanlığı, "R44" tipi helikopterin, Perm bölgesindeki bir otelin yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Bölgedekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı kontrolde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMLÜ KAZA KAMERALARA YANSIDI

Helikopterin düşme anı ise çevredekiler tarafından kamera ile kaydedildi.

Görüntülerde helikopterin önce elektrik hatlarına takıldığı, ardından Aşatlı Park Merkezi'nde yere çakıldığı görülüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

