ABD'de helikopterler havada çarpıştı
ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazada bir pilot hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu kaza meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, kazada bir pilotun öldüğünü, diğer pilotun ise ağır yaralandığını bildirdi.

ÇARPIŞMA HAMMONTON'DA MEYDANA GELDİ

Helikopterler, Philadelphia'nın yaklaşık 35 mil güneydoğusundaki Hammonton kasabası üzerinde, öğle saatlerinde çarpıştı. Hammonton İtfaiye Departmanı Şefi Kevin Friel, her iki helikopterin de yere çakıldığını açıkladı.

HELİKOPTERLERDE YOLCU YOKTU

Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya karışan her iki helikopterde de yolcu bulunmadığını ve pilotlar haricinde kimsenin olmadığını doğruladı.

Kurtarma helikopteri düştü! Sri Lanka’daki sel felaketinde ölü sayısı 334’e çıktıKurtarma helikopteri düştü! Sri Lanka’daki sel felaketinde ölü sayısı 334’e çıktı

Düşen helikopterde 2 bakan ölmüştü: Kaza raporu ortaya çıktıDüşen helikopterde 2 bakan ölmüştü: Kaza raporu ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, helikopterlerden en az birinin havada spiral çizerek düştüğü ve yakında ayrı bir duman bulutu olduğu görüldü. İtfaiye Şefi Friel, helikopterlerden birinin "alevler içinde kaldığını" ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FAA'ya göre, kazaya karışan helikopterler küçük, hafif tip uçaklardı: biri Enstrom F-28A, diğeri ise Enstrom 280C modeliydi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

