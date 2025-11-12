Düşen helikopterde 2 bakan ölmüştü: Kaza raporu ortaya çıktı

Gana'nın Ashanti bölgesinde 6 Ağustos tarihinde meydana gelen ölümlü helikopter kazasına ilişkin resmi soruşturma raporu tamamlandı. Gana makamları ve ABD'li havacılık uzmanlarının ortak çalışması sonucu hazırlanan raporda, kazanın nedenleri açığa kavuşturuldu.

KAZANIN NEDENİ: AŞAĞI YÖNLÜ HAVA AKIMI

Soruşturma komisyonu, Z9 tipi askeri helikopterin "olumsuz hava koşulları" nedeniyle yoğun bir hava akımına maruz kaldığını tespit etti. Komisyon, helikopterin "aşağı yönlü hava akımı"na kapılarak irtifa ve kaldırma gücünü kaybettiğini ve bu nedenle ormanlık alana düştüğünü bildirdi.

MODERN GÜVENLİK SİSTEMLERİ EKSİK

Raporda, kazaya karışan 13 yaşındaki helikopterin "uçuşa elverişli" durumda olduğu, ancak Gana Hava Kuvvetleri filosundaki helikopterlerde arazi farkındalık ve uyarı sistemi gibi modern güvenlik ve seyrüsefer sistemlerinin bulunmadığı vurgulandı. Soruşturma Komisyonu Başkanı Paul Forjoe, bu ekipman eksikliğine dikkat çekti.

FİLONUN YENİLENMESİ TAVSİYESİ

Komisyon, benzer kazaların önüne geçmek için hava filosunun acilen yenilenmesi ve modern güvenlik ekipmanları ile donatılması gerektiği yönünde tavsiyede bulundu.

İKİ BAKAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, helikopterin başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanmasının ardından, Ashanti vilayetine bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde meydana gelmişti. Kazada, aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Murtala Muhammed'in de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.