Dağıstan'da evin üzerine helikopter düştü: 4 ölü

Yayınlanma:
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, bir helikopterin düşmesi sonucu çok sayıda can kaybı yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, bölgede bulunan Açisu yerleşim yerinde bir konutun üzerine düştü.

ABD savaş uçağı ve helikopteri yarım saat arayla düştü!ABD savaş uçağı ve helikopteri yarım saat arayla düştü!

EVE DÜŞEN HELİKOPTER YANGIN ÇIKARDI

Helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangın, acil servis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın sebebinin ön incelemelere göre teknik bir arıza olduğunu ifade etti. Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası'nda çalışan personeli taşıdığı öğrenildi.

Plajda şok görüntüler ortaya çıktı: Üstlerine helikopter düştüPlajda şok görüntüler ortaya çıktı: Üstlerine helikopter düştü

CAN KAYBI VE YARALILARIN SAYISI AÇIKLANDI

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada olay yerindeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Melikov, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullanarak kazanın bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

