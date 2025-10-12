Plajda şok görüntüler ortaya çıktı: Üstlerine helikopter düştü

ABD’nin California eyaletinde bulunan Huntington plajındaki bir etkinlikte alçak uçuş yapan helikopter bir anda yere çakıldı. Helikopter yayaların üstüne düştü. Bildirilene göre 3 kişi hafif yaralıyken hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumu henüz bilinmiyor.

Cumartesi günü ABD’nin California eyaletinde bulunan Huntington plajı bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sahile yakın bir yerde lüks ve egzotik arabalar ile helikopterlerin bir araya geldiği popüler bir etkinlik olan “Cars 'N Copters on the Coast” etkinliği sırasında meydana geldi.

Yetkililere göre, iki kişi helikopterden güvenli bir şekilde çıkarıldı, üç yaya ise yaralandı. Beş kişi hastaneye kaldırıldı ve durumları hakkında hemen bilgi alınamadı.

Soruşturmacılar kazanın nedenini belirlemek için çalışıyorlar.

OLAYIN VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Etkinlik katılımcıları ve plaj ziyaretçileri tarafından çekilen olayın videoları, sosyal medyada hızla yayıldı. Videolarda, helikopterin sokağa doğru alçaldığı, ardından aniden düştüğü görülüyor.

İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 ölüİran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 ölü

Sosyal medyada paylaşılan bölgenin haritasında, olayın meydana geldiği kavşak, popüler plaj, otel ve yerel restoranlardan sadece birkaç metre uzaklıkta görünüyor.

YOLLAR KAPATILDI

Yerel yetkililer, olay yerini incelemeye başladıkları saat 15:00 civarında Huntington Street ile Beach Boulevard arasındaki bölgeyi kapattılar.

Kendi yaptığı helikopterle canlı yayın açtı: Sosyal medya fenomeni ölümünü hazırladıKendi yaptığı helikopterle canlı yayın açtı: Sosyal medya fenomeni ölümünü hazırladı

Ayrıca, kapatma işleminden sonra en az birkaç saat boyunca bu bölgeden uzak durulmasını ve alternatif yolların kullanılması gerektiğini belirttiler.

Şehir yetkilileri, kazanın ardından bir açıklama yayınlayarak polis ve itfaiye teşkilatının bölgeyi hızla kontrol altına aldığını garanti etti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Saat 14:00 civarında, Huntington Beach Polis memurları, Twin Dolphins Drive ile Beach Boulevard arasındaki plaj otoparkına bir helikopterin düştüğü ihbarına müdahale etti” denildi.

Şehir yetkilileri, “HBPD ve HBFD personeli hemen olay yerine ulaştı ve bölgeyi kontrol altına aldı” diye ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

