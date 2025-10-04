İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 ölü
İran'ın Loristan eyaletinde Kızılay helikopteri düştü. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yardım ve kurtarma çalışmaları için ülkenin batısındaki Loristan eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopterin düştüğü bildirildi.
İlk belirlemelere göre helikopterin içinde 9 kişinin bulunduğu belirtilirken kaza sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
PİLOT VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ
Loristan Kriz Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise helikopterde 9 kişinin bulunduğu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Helikopterde bulunan diğer ekibin ise yaralandığı ifade edildi.