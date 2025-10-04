İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 ölü

İran'ın Loristan eyaletinde Kızılay helikopteri düştü. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yardım ve kurtarma çalışmaları için ülkenin batısındaki Loristan eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopterin düştüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin içinde 9 kişinin bulunduğu belirtilirken kaza sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

PİLOT VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Loristan Kriz Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise helikopterde 9 kişinin bulunduğu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Helikopterde bulunan diğer ekibin ise yaralandığı ifade edildi.