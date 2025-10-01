Kendi yaptığı helikopterle canlı yayın açtı: Sosyal medya fenomeni ölümünü hazırladı

Yayınlanma:
Çinli sosyal medya fenomeni Tang Feiji, açtığı canlı yayında sürdüğü, kendi ürettiği helikopterle kaza yaptı. Canlı yayında düşen helikopterin alev aldığı görüntüler kameraya yansıdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Çinli bir sosyal medya fenomeni, canlı yayın yaparken, kendi yaptığı iki rotorlu hafif helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tang Feiji olarak tanımlanan ve Çin'in Sichuan eyaletinin Jiange ilçesinde doğan fenomenin, “Douyin” isimli sosyal medya platformunda yaklaşık 100.000 takipçisi vardı.

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Videoda, hava aracının aniden düşüp çarpışarak alev aldığı ve pilotun hayatını kaybettiği görülüyor.

Bildirilene göre, kazada başka yaralı veya maddi hasar meydana gelmedi.

2 MİLYONA MAL ETTİ

Tang, kendisine yaklaşık 350.000 yuana (yaklaşık 2.037.684 TL) mal olan hava aracında çektiği videolarla internet kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Tek koltuklu ve iki pervaneli helikopterin ağırlığı ise 115 kiloydu. Maksimum 600 metre yüksekliğe çıkabiliyor, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 40 kilometre menzile ulaşabiliyordu.

2 KAZA DAHA ATLATMIŞTI

Tang Feiji, geçen yıl iki kaza daha geçirmiş ve helikopter, yakıt göstergesindeki bir arıza nedeniyle 5 ve 10 metre yükseklikten düşmüştü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

