Sosyal medya fenomeni ailesiyle birlikte kamyonette ölü bulundu

Yayınlanma:
Meksikalı sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay iki çocuğu ve eşiyle birlikte kamyonetin içinde ölü bulundu. Polis cinayette kartelin parmağı olmasından şüpheleniyor.

Meksika Guadalajara kentinde, TikTok fenomeni terk edilmiş bir kamyonetin kasasında eşi ve çocuklarıyla bilrikte ölü bulundu.

Jalisco eylatenin başkenti Guadalajara'da terk edilmiş bir kamyonetin kasasında ceset olduğu ihbarı alan Meksika polisi, olay yerinde inceleme başlattı.

TİKTOK FENOMENİ AİLESİYLE BERABER KATLEDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemesinde kamyonet kasasında bulunan 4 cesedin TikTok fenomeni Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ve 13 ile 7 yaşlarındaki çocuklarına ait olduğu ortaya çıktı.

0-influencer-husband-and-two-children-found-dead-inside-pickup-truck.webp
TikTok fenomeni Ferrer Garibay

KARTELDEN ŞÜPHELENİYOR

Meksika basınında yer alan haberlere göre, TikTok'ta on binlerce takipçisi olan Garibay, iş için birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michiocan eyaletinden Guadalajara'ya taşınmıştı.

Kartel tarafından işlendiği düşünülen cinayetin ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğine şüpheleniyor.

meksika.jpg
Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

