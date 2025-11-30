Kurtarma helikopteri düştü! Sri Lanka’daki sel felaketinde ölü sayısı 334’e çıktı

Sri Lanka'da geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketlerinde can kaybı artıyor. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 334'e ulaştığı, 370 kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.

KURTARMA HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Devam eden operasyonlar sırasında Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin düştüğü, kazada pilotun hayatını kaybettiği ve 4 personelin yaralandığı açıklandı. Afetlerden 1 milyonu aşkın kişinin etkilendiği ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

121 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, sel sularında mahsur kalan 121 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin, su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadığı ifade edildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek için 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatını verdi. Ülkede devlet daireleri ve okullar geçici olarak kapatılırken, birçok karayolu ve demiryolu hattı ulaşıma kapandı.