Sri Lanka'da sel felaketi: 47 ölü

Sri Lanka'da geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelan felaketlerine yol açtı. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, afetlerde 47 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin kaybolduğu bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI HASAR

Yağışların neden olduğu afetlerde çok sayıda ev, tarım arazisi ve yolun sular altında kaldığı belirtildi. Ülke genelinde toplam 5 bin 893 kişinin bu felaketlerden etkilendiği açıklandı.

ULAŞIM AĞINDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Yetkililer, dağlık bölgelerde raylara kayalar, çamur ve ağaçların düşmesi nedeniyle bazı tren seferlerinin iptal edildiğini, bazı hatların ise sel suları altında kaldığını duyurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.