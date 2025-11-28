Sri Lanka'da sel felaketi: 47 ölü

Sri Lanka'da sel felaketi: 47 ölü
Yayınlanma:
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 47 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu. Afetlerden 5.893 kişinin etkilendiği açıklandı.

Sri Lanka'da geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelan felaketlerine yol açtı. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, afetlerde 47 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İtalya'dan Irak'a giderken ölen Sri Lankalı için Samsun'a acil inişİtalya'dan Irak'a giderken ölen Sri Lankalı için Samsun'a acil iniş

GENİŞ ÇAPLI HASAR

Yağışların neden olduğu afetlerde çok sayıda ev, tarım arazisi ve yolun sular altında kaldığı belirtildi. Ülke genelinde toplam 5 bin 893 kişinin bu felaketlerden etkilendiği açıklandı.

Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölüSri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü

ULAŞIM AĞINDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Yetkililer, dağlık bölgelerde raylara kayalar, çamur ve ağaçların düşmesi nedeniyle bazı tren seferlerinin iptal edildiğini, bazı hatların ise sel suları altında kaldığını duyurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

