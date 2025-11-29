Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'daki Ditwah kasırgasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sri Lanka'da sel felaketi: 47 ölü

ÖLÜ SAYISI 56'YA ÇIKTI

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların dün şiddetlenmesiyle yol açtığı afetlerde can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre felaketlerde ölenlerin sayısı 56'yı bulurken 21 kişiden hala haber alınamıyor.

Ülkede 600'den fazla sayıda ev, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Öte yandan hükümet, tüm devlet daireleri ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kaya ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını bildirdi.