Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka'ya taziye mesajı
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Ditwah kasırgası nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için Sri Lanka halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'daki Ditwah kasırgasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sri Lanka'da sel felaketi: 47 ölüSri Lanka'da sel felaketi: 47 ölü

ÖLÜ SAYISI 56'YA ÇIKTI

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların dün şiddetlenmesiyle yol açtığı afetlerde can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre felaketlerde ölenlerin sayısı 56'yı bulurken 21 kişiden hala haber alınamıyor.

Ülkede 600'den fazla sayıda ev, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Öte yandan hükümet, tüm devlet daireleri ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kaya ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Türkiye
Mesut Barzani Türkiye'ye geldi
Mesut Barzani Türkiye'ye geldi
Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul Valiliği kapatılacak istasyonları ve yolları açıkladı
Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul Valiliği kapatılacak istasyonları ve yolları açıkladı
Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! Ayakkabı detayı dikkat çekti
Papa'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret! Ayakkabı detayı dikkat çekti