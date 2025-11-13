Son Dakika | Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da kayboldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaybolduğu bilgisini paylaştı.

BAKIM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı 12 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te planlanmış bakım çalışmaları için yola çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar bugün saat 17.38'de dönüş yoluna geçti.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÖNÜŞ YOLUNDA KAYBOLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirttiğine göre dönüş yolunda uçaklardan biri Rejika Havaalanı'na inerken, diğerinden kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra irtibat alınmamaya başlandı.

Bakanlığın açıklamasında uçağa ulaşmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kayboldan uçakla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir."

"Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

KAMUOYUNA DUYURU



Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika… — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 13, 2025

PİLOT ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaybolan uçağın düştüğünü ve pilotunun şehit olduğunu duyurdu.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.



Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Orman… https://t.co/zf6O1gErIW — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 13, 2025

HIRVAT BASINI ENKAZIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma Müdürlüğü, yerel saatle 17.11 sıralarında uçağın kaybolmasından kısa bir süre sonra uçak kazası ihbarı aldıklarını açıkladı.

Pad zrakoplova Air Traktor AT-802



Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. studenoga 2025., u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka. pic.twitter.com/zUAxJoe4WT — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) November 13, 2025

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Saat 17:11'de İlçe Merkezi 112 Gospi ć Krivi Put mevkisinde bir uçak kazası ihbarı aldı ve derhal acil servislere haber verildi, polis, itfaiye ve acil sağlık yardım sahaya sevk edildi"

Hırvat basınında enkazına ulaşılan uçağın Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan yangın söndürme uçağı olduğu belirtilerek şu fotoğraflar paylaşıldı: