Son Dakika | Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da kayboldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaybolduğunu açıkladı. Düştüğü ortaya çıkan uçağın pilotu şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaybolduğu bilgisini paylaştı.

BAKIM İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı 12 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te planlanmış bakım çalışmaları için yola çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı'nda geçiren uçaklar bugün saat 17.38'de dönüş yoluna geçti.

20-askerimiz-001-1.jpg

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÖNÜŞ YOLUNDA KAYBOLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirttiğine göre dönüş yolunda uçaklardan biri Rejika Havaalanı'na inerken, diğerinden kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra irtibat alınmamaya başlandı.

Bakanlığın açıklamasında uçağa ulaşmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kayboldan uçakla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir."
  • "Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

PİLOT ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaybolan uçağın düştüğünü ve pilotunun şehit olduğunu duyurdu.

HIRVAT BASINI ENKAZIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma Müdürlüğü, yerel saatle 17.11 sıralarında uçağın kaybolmasından kısa bir süre sonra uçak kazası ihbarı aldıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Saat 17:11'de İlçe Merkezi 112 Gospi ć Krivi Put mevkisinde bir uçak kazası ihbarı aldı ve derhal acil servislere haber verildi, polis, itfaiye ve acil sağlık yardım sahaya sevk edildi"

Hırvat basınında enkazına ulaşılan uçağın Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan yangın söndürme uçağı olduğu belirtilerek şu fotoğraflar paylaşıldı:

lkj.jpg
Hırvat basınında yer alan uçak enkazı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

