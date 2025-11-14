20 şehit için son görev... Türkiye evlatlarını uğurluyor

13:20 | ŞEHİTLERE SON VEDA

Samsun'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için tören düzenleniyor

Ankara'da Hava Pilot Üsteğmen Cüney Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı için Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan için Eskişehir'de cenaze töreni düzenleniyor.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli'nde Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor.

Kayseri'de Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in tabutu omuzlarda taşınarak uğurlandı.

Sadece bir askerimiz için naaşına daha sonra ulaşılmıştı o sebeple yarın tören düzenlenecek.

12:58 | ŞEHİT AKIN KARAKUŞ'UN NAAŞI KOCAELİ'DE TÖRENLE KARŞILANDI

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un (39) naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. 18 yıllık askeri personel olan ve iki çocuk babası Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, ailesi, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya uğurlandı. Şehidin anne ve babasının, acı haberi Gümüşhane'de aldıkları öğrenilirken, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

12:26 | ŞEHİT BABASINI OYUNCAĞINA SARILIP BEKLEDİ

Kazada şehit olan Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı'nda karşılandı. Tören sırasında, iki çocuk babası Şehit Kaplan'ın 8 yaşındaki kızı Cemre'nin, babasının cenazesini oyuncağına sarılarak beklemesi yürekleri dağladı. Şehitlerin naaşları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından karayolu ile memleketlerine gönderildi. Şehit Kaplan Amasya Gümüşhacıköy'de, Şehit İbbiği ise Çorum'da Cuma namazını müteakip defnedilecek.

11:46 | İKİ ŞEHİDİN CENAZESİ ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ

Şehitlerden Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) naaşları, hava yolu ile Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyelerinin katıldığı askeri bir törenle karşılandı. Törenin ardından Şehit Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Bilecik'e gönderildi.

11:27 | ŞEHİT NURİ ÖZCAN'IN NAAŞI ZONGULDAK'TA KARŞILANDI

Uçak kazası şehidi Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) naaşı, Ankara'daki törenin ardından Zonguldak Havalimanı'nda karşılandı. Şehidin annesi Şamiye Özcan, babası Mehmet Özcan, eşi ve iki çocuğu havalimanında gözyaşlarına boğuldu. Karşılama törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Şehidin naaşı, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Karabük'e gönderildi.

11:26 | ŞEHİT PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN'İN NAAŞI KAYSERİ'DE

Kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kayseri'ye getirildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, havaalanında il protokolü tarafından karşılandı. Şehit İlgen'in cenazesi, Cuma namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek. Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere ikindi namazını müteakip Niğde'ye gönderilecek.

09:07 | ŞEHİTLER İÇİN ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personel için sabah saatlerinde Ankara'da resmi bir tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilmeye başlandı.