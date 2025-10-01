İtalya'da düşen askeri eğitim uçağında 2 asker hayatını kaybetti

İtalya'da Hava Kuvvetlerine ait T-260B tipi tek motorlu askeri eğitim uçağı düştü. Kazada 2 asker hayatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre güneyinde İtalya Hava Kuvvetlerine ait T-260B tipi tek motorlu uçak Sabuadia'daki Circeo Milli Parkı'na düştü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Latina'daki 70. Filo'ya ait T-260B uçak, eğitim uçuşundaydı. Uçağın düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında sona gelindi.

Aramalar neticesinde, kurtarma ekipleri uçağı alevler içinde bulurken iki askerin de cesedine ulaştı.

Olayın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İtalyan Hava Kuvvetlerinin bir uçağının Circeo Milli Parkı yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan kaza için en derin taziyelerimi sunuyorum. Başsağlığı dileklerim ve hükümetin taziyeleri, kurbanların ailelerine, İtalyan Hava Kuvvetlerine ve tüm Savunma Bakanlığına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, trajik kazada hayatını kaybeden 2 asker için derin üzüntü duyduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

