Güllü'nün kızının kaçış planı ortaya çıktı: İşte o iki ülke!

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile onun arkadaşı Sultan Nur Ulu, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı.

HANGİ ÜLKEYE KAÇACAKLARDI?

Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu’nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları belirtildi. Gülter ile Ulu’nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.

Olay günü evdeki güvenlik kamerasına ait ses kayıtları TÜBİTAK’a gönderilmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Güllü’nün kızı Gülter’e ait olduğu tespit edilen kadın sesinin “Atacağım şimdi seni” dediği belirlendi.

Kayda göre; yüksek oranda alkol alan Güllü banyodayken, kızı ve Ulu pencereyi açıp, Güllü’nün sevdiği "Malkara" roman havasını çaldı. Güllü banyodan çıktıktan sonra müziği duyunca "O ne lan" dedi ve odaya yöneldi. Burada Gülter’in "Atacağım şimdi seni" demesiyle bir boğuşma yaşandı, ardından Güllü pencereden aşağıya itildi.

Ses kayıtlarının yüksek frekansları analiz edildiğinde, Güllü'nün düşüşünün ardından kızının "Hadi görüşürüz bay bay" dediği de kayıtlara geçti.