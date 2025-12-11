Son dakika | Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi

Son dakika | Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Güllü'nün şüpheli ölümü sonrasında gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, savcılığın talimatı ile “kasten adam öldürme” suçlaması ile gözaltına alınmıştı.

TÜBİTAK SES KAYITLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de 6. kattaki evinin penceresinden düşerek ölen 52 yaşındaki Sanatçı Gül Tut’un, sahne adıyla Güllü'nün ölümünün cinayet olduğu ortaya çıkmasının ardından evdeki güvenlik kamerasına ait ses kayıtları TÜBİTAK’a gönderilmişti.

Kızı Güllü'yü iterken bunları söylemiş! "Atacağım şimdi seni bay bay"Kızı Güllü'yü iterken bunları söylemiş! "Atacağım şimdi seni bay bay"

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

Buradaki analizlerde, bir kadın sesinin “Atacağım şimdi seni” dediği belirlenmişti.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada Büyükçekmece'de 9 Aralık tarihinde yakalanarak gözaltına alınmışlardı.

Son Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandıSon Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

