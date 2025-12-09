Son Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandı

Son Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındılar.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındı.

Güllü'nün ölümünde şok iddia! "İtildiği görüntüleri kaydetmiş"Güllü'nün ölümünde şok iddia! "İtildiği görüntüleri kaydetmiş"

"YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

İki isim, valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından takibe alındı.

YALOVA'YA SEVK EDİLECEKLER

Operasyonun, akşam saat 21.45 sıralarında başladığı ve dakikalar içinde tamamlandığı bildirildi. İlk işlemleri İstanbul’da yapılan şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya sevk edilmeleri bekleniyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin detay vermezken, kaçış planının nasıl deşifre edildiğine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, evinde balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını ileri sürdü.

GÜLLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.
Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy açıklaması
Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy açıklaması
İmamoğlu'ndan Çatalca’ya çağrı: Özgür günlerde elbet buluşacağız
İmamoğlu'ndan Çatalca’ya çağrı: Özgür günlerde elbet buluşacağız