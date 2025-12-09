Son Dakika | Güllü'nün kızı ile arkadaşı yurt dışına firar ederken yakalandı

Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındı.

Güllü'nün ölümünde şok iddia! "İtildiği görüntüleri kaydetmiş"

"YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

İki isim, valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından takibe alındı.

YALOVA'YA SEVK EDİLECEKLER

Operasyonun, akşam saat 21.45 sıralarında başladığı ve dakikalar içinde tamamlandığı bildirildi. İlk işlemleri İstanbul’da yapılan şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya sevk edilmeleri bekleniyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin detay vermezken, kaçış planının nasıl deşifre edildiğine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, evinde balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını ileri sürdü.

GÜLLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.