Özgür Karabat'ın fotoğrafı IŞİD hücre evinden çıktı! "Bir soruşturma bile açılmadı"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, isminin IŞİD'lilerin aralarındaki yazışmalarda geçtiğini ve fotoğrafının ise bir IŞİD hücre evinden çıktığını aktardı.

BirGün'den Gazeteci Zafer Arapkirli’nin sorularına yanıt veren Karabat, kendisine yöneltilen “IŞİD operasyonlarıyla ilgili olarak, 86 milyonun çok kaygılanmasını gerektirecek bir manzarayla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Bir aşamada yakalananlardan birinin yazışmalarında, ellerindeki listede sizin de adınızın geçtiğini hatırlıyoruz. Neydi o hadise?” sorusunu yanıtladı ve IŞİD hücresinde fotoğrafının çıkmasına ilişkin süreci çarpıcı ifadelerle anlattı.

“Temel bakış açısı şu: Bunlar, onların gözünde ‘öfkeli çocuklar.’ Çoğu zaman müsamahalı davranılıyor. Sadece sakal bırakmakla Müslüman olunacağını düşünen bir anlayış var.” ifadelerini kullanan Karabat, “Bundan 6–7 ay önce basına da yansıdı. Bir bilgi aldım. Bir arkadaşımız, Horasan’da bir IŞİD hücresine yönelik yapılan operasyonla ilgili dava dosyasını okurken benim adımın geçtiğini söyledi. Benim adım nasıl geçiyor peki?” dedi.

IŞİD HÜCRESİNDEN FOTOĞRAFI ÇIKTI!

Başakşehir ve Kayaşehir’deki selefi yapılanmaların örgütlenmelerine ilişkin zaman zaman demeçler verdiğini belirten Özgür Karabat, “Bir gün Halk TV’de konuştum. Halk TV’de yaptığım konuşmanın YouTube manşetini almışlar. Kendi aralarındaki yazışmalarda paylaşıyorlar ve orada benim fotoğrafım çıkıyor. Bir IŞİD hücresinde.” ifadelerini kullanarak vahim tabloyu aktardı.

“BAKANLIK ÖZEL BİR SORUŞTURMA YAPTI MI? HAYIR!”

Özgür Karabat, doğrudan sorumlulara ulaştığını belirterek “Bakan yardımcısına da ulaştım. Bana, ‘Zaten yakalandılar, çok önemsiz’ dedi. Yaklaşım bu. Peki, o ana kadar bir milletvekilinin adı yazışmalarda geçiyor, fotoğrafı IŞİD hücrelerinde dolaşıyor. Milletvekili olarak ben bilgilendirildim mi? Hayır. Parti bilgilendirildi mi? Hayır. Bakanlık bu konuda özel bir soruşturma ya da araştırma yaptı mı? Hayır.” açıklamasında bulundu.

Karabat, sözlerinin devamında, “İşte IŞİD’in Türkiye’de neden büyüdüğünün ve neden bu kadar mühimmatın bir yerde depolandığının açıklaması budur. Her yerde böyle müsamahalı davranılan, ‘öfkeli çocuklar’ gözüyle bakılan insanların geldiği nokta işte budur.” ifadelerine yer verdi.

IŞİD 3 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ!

Geçtiğimiz gün Yalova'da gerçekleştirilen IŞİD operasyonunda, IŞİD'liler polis ekiplerine ateş açmış ve yaşanan çatışma sonucunda 3 polis şehit olmuştu. Saldırı sırasında 8 polis memuru ve 1 bekçi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır." denilmişti.