Çatışmanın şiddeti gün yüzüne çıktı: Yalova'da IŞİD'in hücre evi görüntülendi!

Yalova’nın İsmet Paşa Mahallesi’nde önceki gece saat 02.00 sıralarında başlayan ve sabah 09.40’a kadar süren çatışmada, polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit olmuştu. 6 teröristin ölü ele geçirildiği iki katlı evin duvarlarında sayısız kurşun izi bulunuyor. Binanın özellikle çatı katında yoğunlaşan çatışma sırasında teröristlerin kendilerini patlatması sonucu iç mekanda büyük çaplı yıkım oluştuğu ve teröristlerin evdeki eşyaları siper olarak kullandığı görüldü.

MOTOSİKLETLERLE ULAŞIM VE KAYITSIZ İKAMET

Hücre evinin önünde teröristlere ait olduğu belirlenen 4 adet motosiklet bulundu. Örgüt mensuplarının deşifre olmamak adına ulaşımlarını bu araçlarla sağladığı saptandı. Teröristlerden birinin yaklaşık iki yıldır bu adreste yaşadığı, diğer örgüt üyelerini ise son birkaç ay içerisinde yanına aldığı öğrenildi. Evin resmi ikamet kaydı bulunmadan İstanbul’daki ev sahibinin yeğeni aracılığıyla kiralandığı, bu işleme aracılık eden M.G. isimli şahsın ise gözaltına alındığı bildirildi.

Yalova'daki IŞİD hücresinden dört kardeş çıktı

ŞİKAYETLER ÜZERİNE YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, hücre evindeki örgüt üyelerinin daha önce Yalova merkezde başka bir adreste kaldıkları ancak eve çok sayıda kişinin girip çıkması ve çevreyi rahatsız etmeleri nedeniyle komşular tarafından şikayet edildikleri ortaya çıktı. Bu şikayetler üzerine İsmet Paşa Mahallesi’ndeki yeni adrese taşınan teröristlerin, burada da her pazar günü örgütsel toplantılar düzenledikleri öne sürüldü.

BAHÇEDEN ÇIKMAYAN KADIN VE ÇOCUKLAR

Operasyon sırasında sağ olarak tahliye edilen 5 kadın ve 6 çocuğun, dikkat çekmemek için neredeyse hiç dışarı çıkmadıkları, ihtiyaçlarının ise teröristler tarafından karşılandığı belirtildi. Mahalle sakinleriyle ilişki kurmayan örgüt üyelerinin zaman zaman yaşlılara selam verdikleri ifade edildi.