Şanlıurfa'da hastalar paletli ambulansla naklediliyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Nadire Duygu, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Mahalle yolunun karla tamamen kapanması üzerine devreye paletli ambulans girdi. Ekipler, yer yer yarım metreyi bulan kar yığınlarını aşarak yaralı kadına ulaşmayı başardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla güvenli bölgeye taşınan Duygu, burada bekleyen normal ambulansa nakledilerek Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

6 AYLIK POYRAZ BEBEK İÇİN KAR SEFERBERLİĞİ

Viranşehir’in Kumçeşme Mahallesi’nde aniden rahatsızlanan 6 aylık Poyraz Taşkın’ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kar yağışının geçit vermediği yollarda paletli ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Minik Poyraz, paletli ambulansın korumalı kabininde hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

SİVEREK’TE KALP HASTASINA ZAMANINDA MÜDAHALE

Yoğun kar yağışının merkezi olan Siverek ilçesinin Karacadağ bölgesindeki Karabahçe Mahallesi’nde de bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kalp rahatsızlığı nükseden Abdullah Çetin, yoğun tipi nedeniyle evinde mahsur kaldı. Zorlu arazi şartlarında paletli ambulansla bölgeye giren ekipler, Çetin’i güvenli bir şekilde alarak Siverek Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.