Hastalıktan kırılan acile koştu! 3 virüs aynı anda bulaşıyor

Hastalıktan kırılan acile koştu! 3 virüs aynı anda bulaşıyor
Yayınlanma:
Her yıl olduğundan daha sert geçirilen grip bulaşı yüzünden hastalıktan kırılan acile koştu! Hastanelerde yoğunluk yaşanmasına neden 3 virüs aynı anda bulaşıyor. 14 güne kadar süren hastalık, birbirine çok benzeyen belirtiler yüzünden kafaları karıştırıyor.

Yaz aylarında geri dönen koronavirüs Eylül ayında, Omicron varyantı ile herkesi kırıp geçirirken bulaşın artması adeta travamaları tetikledi. Endişelendiren hastalık artışı bu kez yerini bambaşka bir salgına bıraktı.

Mutasyonlu grip olarak adlandırılan influenzanın H3N2 alt varyantının dikkat çekici şekilde artması ve belirtilerinin koronavirüse benzemesi kafaları karıştırırken “Bu grip mi, yoksa koronavirüs varyantı mı?” sorusuna yanıt Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar'dan geldi.

HASTALIKTAN KIRILAN ACİLE KOŞTU!

Hürriyet'in haberine göre; Süleyman Alpar, bir aydır artan vakalarla etkisini sürdüren H3N2’nin yeni ortaya çıkmış bambaşka bir mikrop olmadığını, yıllardır görülen influenza A’nın bir alt tipi olduğunun altını çizdi.

hastaliktan-kirilan-acile-kostu-3-virus-ayni-anda-bulasiyor-3.jpg

Alpar, virüsün bu kış sezonu H3N2’nin ‘K alt soyunun’ dünya genelinde baskın hale gelmiş olmasıyla" dikkatleri çektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa’da doğrulanan grip vakalarının yüzde 80-90’ına kadarının H3N2 olduğunun açıklandığını vurgulayan Alpar, "Grip sezonu da normalden yaklaşık bir ay erken ve daha yoğun başladı." dedi.

hastaliktan-kirilan-acile-kostu-3-virus-ayni-anda-bulasiyor-5.jpg

Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde hastaneye yatmanın gerektiğine dikkat çeken Alpar, hastalığın 'ağır ve uzun sürüyor’ algısı oluşuturduğunu bunun da büyük ihtimalle virüsün bulaşıcılığının artması, toplum bağışıklığının bu spesifik alt soya karşı nispeten düşük olması ve üstüne binen diğer enfeksiyonlar nedeniyle toplam hastalık yükünün artmasından kaynaklandığını söyledi.

El ve ayaklarınız hiç ısınmıyor mu? Bu hastalıkların habercisi olabilirEl ve ayaklarınız hiç ısınmıyor mu? Bu hastalıkların habercisi olabilir

3 VİRÜS AYNI ANDA BULAŞIYOR

Artan vakaların alarm durumuna geçirecek boyutta olmadığını vurgulayan Alpar, üst solunum yolu enfeksiyonu ile gelen hastaların çok büyük kısmında grip benzeri, ani başlayan yüksek ateş, yaygın kas-eklem ağrısı ve “yatak döşeğe düşüren” bir halsizlik tarif edildiğini ve çoğu kişide 10-14 güne kadar uzayabilen öksürük ve bitkinlik görüldüğünü ifade etti.

hastaliktan-kirilan-acile-kostu-3-virus-ayni-anda-bulasiyor-4.jpg

Alpar, koronavirün de henüz sonlanmadığını hatırlatırken “Eylül ayında hem Türkiye’de hem de dünyada, Omicron’un çeşitli alt varyantlarının (Nimbus, Stratus gibi) yayılımına bağlı olarak, dalgalı fakat belirgin bir koronavirüs artışı bekliyorduk. Sonbaharın başında koronavirüs başvurularında bir artış gözlemledik; ancak kış ilerledikçe grip lehine dengeler değişti. Ama son günlerde acillerde koronavirüs yoğunluğu gözüküyor” dedi.

hastaliktan-kirilan-acile-kostu-3-virus-ayni-anda-bulasiyor-2.jpg


Alpar, “Yani eylül ayında öngörülen 'Covid tamamen bitti değil, dalga dalga gelecek' senaryosu gerçekleşiyor. Koronavirüs altta sürekli akan, zaman zaman yükselen bir arka plan virüsü gibi seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Türkiye
Şanlıurfa'da hastalar paletli ambulansla naklediliyor
Şanlıurfa'da hastalar paletli ambulansla naklediliyor
Özgür Karabat'ın fotoğrafı IŞİD hücre evinden çıktı! "Bir soruşturma bile açılmadı"
Özgür Karabat'ın fotoğrafı IŞİD hücre evinden çıktı! "Bir soruşturma bile açılmadı"