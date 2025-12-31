Hastalıktan kırılan acile koştu! 3 virüs aynı anda bulaşıyor

Yaz aylarında geri dönen koronavirüs Eylül ayında, Omicron varyantı ile herkesi kırıp geçirirken bulaşın artması adeta travamaları tetikledi. Endişelendiren hastalık artışı bu kez yerini bambaşka bir salgına bıraktı.

Mutasyonlu grip olarak adlandırılan influenzanın H3N2 alt varyantının dikkat çekici şekilde artması ve belirtilerinin koronavirüse benzemesi kafaları karıştırırken “Bu grip mi, yoksa koronavirüs varyantı mı?” sorusuna yanıt Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar'dan geldi.

HASTALIKTAN KIRILAN ACİLE KOŞTU!

Hürriyet'in haberine göre; Süleyman Alpar, bir aydır artan vakalarla etkisini sürdüren H3N2’nin yeni ortaya çıkmış bambaşka bir mikrop olmadığını, yıllardır görülen influenza A’nın bir alt tipi olduğunun altını çizdi.

Alpar, virüsün bu kış sezonu H3N2’nin ‘K alt soyunun’ dünya genelinde baskın hale gelmiş olmasıyla" dikkatleri çektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa’da doğrulanan grip vakalarının yüzde 80-90’ına kadarının H3N2 olduğunun açıklandığını vurgulayan Alpar, "Grip sezonu da normalden yaklaşık bir ay erken ve daha yoğun başladı." dedi.

Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde hastaneye yatmanın gerektiğine dikkat çeken Alpar, hastalığın 'ağır ve uzun sürüyor’ algısı oluşuturduğunu bunun da büyük ihtimalle virüsün bulaşıcılığının artması, toplum bağışıklığının bu spesifik alt soya karşı nispeten düşük olması ve üstüne binen diğer enfeksiyonlar nedeniyle toplam hastalık yükünün artmasından kaynaklandığını söyledi.

3 VİRÜS AYNI ANDA BULAŞIYOR

Artan vakaların alarm durumuna geçirecek boyutta olmadığını vurgulayan Alpar, üst solunum yolu enfeksiyonu ile gelen hastaların çok büyük kısmında grip benzeri, ani başlayan yüksek ateş, yaygın kas-eklem ağrısı ve “yatak döşeğe düşüren” bir halsizlik tarif edildiğini ve çoğu kişide 10-14 güne kadar uzayabilen öksürük ve bitkinlik görüldüğünü ifade etti.

Alpar, koronavirün de henüz sonlanmadığını hatırlatırken “Eylül ayında hem Türkiye’de hem de dünyada, Omicron’un çeşitli alt varyantlarının (Nimbus, Stratus gibi) yayılımına bağlı olarak, dalgalı fakat belirgin bir koronavirüs artışı bekliyorduk. Sonbaharın başında koronavirüs başvurularında bir artış gözlemledik; ancak kış ilerledikçe grip lehine dengeler değişti. Ama son günlerde acillerde koronavirüs yoğunluğu gözüküyor” dedi.



Alpar, “Yani eylül ayında öngörülen 'Covid tamamen bitti değil, dalga dalga gelecek' senaryosu gerçekleşiyor. Koronavirüs altta sürekli akan, zaman zaman yükselen bir arka plan virüsü gibi seyrediyor” ifadelerini kullandı.