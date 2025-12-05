Güllü'nün ölümünde şok iddia! "İtildiği görüntüleri kaydetmiş"

Yayınlanma:
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, şok bir iddia ortaya atıldı. Güllü'nün komşusu "Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş" açıklamasında bulundu.

26 Eylül’de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Güllü'nün ismini vermek istemeyen bir komşusu açıklamalarda bulundu. Çınarcık'taki yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün itilme anını kaydettiğini iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Güllü'nün komşusu şu ifadeleri kullandı:

"Normalde Balıkesir'de yaşıyorum. Çınarcık'ta yazlığım var. Kendi daireme taktırdığım kamera vardı. En son şüpheler artınca kamera kayıtlarını incelemek istedim. Kamera kayıtlarını incelediğimde Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

