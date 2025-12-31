Son dakika | Şeyma Subaşı adliyede
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika’dan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın ifade vereceği öğrenildi.
UYUŞTURUCU TESTİNE GİRMİŞ
AA'dan Zeynep Yeşildal'ın aktardığına göre; Şeyma Subaşı dün ATK’da saç ve kan örneği verdi.
GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında Şeyma Subaşı hakkında da gözaltı kararı alınmıştı. Kararın verildiği gün ABD’de bulunan Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti. Subaşı, bu akşam saatlerinde Türkiye’ye döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.