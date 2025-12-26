Uyuşturucudan yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı'dan video geldi! "Her şey Allah ile aramızda yaşanır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı'dan videolu açıklama geldi.

Şu anda yurt dışında olan Şeyma Subaşı daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye döneceğini belirtmiş, ardından Kur’an-ı Kerim paylaşımı yapmıştı.

"BU SÜREÇTEN KAÇMIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ilk kez sözlü açıklamada bulunan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir sessizim. Çünkü biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır, kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum. Şunu söylemek isterim ki, her yıl olduğu gibi bu zamanları kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için... Şunu söylemek isterim; bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum.

"BEN UZUN SÜREDİR İÇİNE ÇEKİLMİŞ BİRİYİM"

Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Zaten çok paylaşıyorum biliyorum. Başka türlü düşünseniz de önemli değil. Ve şuradan şunu söylemek isterim; hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. Ve ben bunu en çok kendime ispat ettim zaten.

"İÇERİDE SADECE ALLAH'IN BİR TERBİYESİ BAŞLIYORDUR"

Hepimizin sınavları var, insanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç... Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur, Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum arkadaşlar. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum, sizin inancınız, o anlayış tarzınız hiç önemli değil. Eğer bir yanlışım varsa, bir hatam varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım.

"ÇOK YAKINDA İSTANBUL'DAYIM"