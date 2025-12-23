Defne Samyeli'den uyuşturucu iddialarına verdiği yanıtta dikkat çeken detay

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Samyeli, hakkında ortaya atılan iddiaların çarpıtıldığını belirtti.

Samyeli'nin dün yaptığı açıklamadaki bir kısım da dikkat çekti. Samyeli, "Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen 'magazin şehveti'ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim" dedi.

Samyeli'nin operasyonlar ile ilgili haberle ile ilgili 'magazin' uyarısı vurgusu sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

NELER OLDU? SAMYELİ NE YANIT VERDİ?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay’ın etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede bazı ünlü isimler yer aldı. Bu isimler arasında Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Derin Talu ve Şevval Şahin de bulunuyor. Şoför, Garipoğlu’nun düzenlediği partilerde uyuşturucu kullanıldığını iddia etti.

DEFNE SAMYELİ İDDİALARA YANIT VERDİ

İddiaların ardından açıklama yapan Defne Samyeli, Garipoğlu’nun evine yalnızca bir kez gittiğini, o da geçen yıl eylül ayında Şevval Şahin’in doğum günü kutlaması olduğunu söyledi. Samyeli şu ifadeleri kullandı:

"Kasım Garipoğlu'nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin'in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval'i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval'in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan'ı kaybettik"

Samyeli, şoförün ifadesinde geçen doğum günü partisinin uyuşturucu kullanılan bir ortam gibi gösterilmesine tepki gösterdi:

"Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu'nun şoförü sanki 'uyuşturucu partilerine katılanlardan' biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğumgününden bahsetmiştir"

AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY "GERÇEK SUÇLULARI VE BÜYÜK RESMİ KAÇIRMAYALIM"

Samyeli, sosyal medyada yapılan haberlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı: