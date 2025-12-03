Güllü'nün kızından imalı paylaşım! "Turpun büyüğü heybede"

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşım dikkat çekti.

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmaları kanıt olarak gösterilmiş, Bircan Dülger isimli arkadaşına, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görülmüştü.

Güllü'nün ölümünde ortalığı sarsacak yeni iddia! "O azmettirdi"Güllü'nün ölümünde ortalığı sarsacak yeni iddia! "O azmettirdi"

Mesajları attığını kabul eden Tuğyan Ülkem Gülter, bu ifadeleri annesiyle kavgalı oldukları bir dönemde yazdığını belirterek, "Annemi öldürmedim" şeklinde bir savunma yapmıştı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı.

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı ortaya çıktı! "Seni savcılıkta yakacağım"Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı ortaya çıktı! "Seni savcılıkta yakacağım"

"UYKULARIN KAÇSIN, TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

Instagram hesabından yayımladığı manidar mesajda Gülter şu ifadeleri kullandı:

''Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde, (menfaatler...). Devran dönerse ‘bizi yönlendirdi' derlerse, alsana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi... Demedi deme. Bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; ‘Davalarınıza bedava bakacak. diyorsun. Saadete gel: Sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybede... Yakında vizyonda.''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

