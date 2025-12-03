Güllü'nün kızından imalı paylaşım! "Turpun büyüğü heybede"

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmaları kanıt olarak gösterilmiş, Bircan Dülger isimli arkadaşına, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görülmüştü.

Mesajları attığını kabul eden Tuğyan Ülkem Gülter, bu ifadeleri annesiyle kavgalı oldukları bir dönemde yazdığını belirterek, "Annemi öldürmedim" şeklinde bir savunma yapmıştı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı.

"UYKULARIN KAÇSIN, TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

Instagram hesabından yayımladığı manidar mesajda Gülter şu ifadeleri kullandı: