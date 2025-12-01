Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı ortaya çıktı! "Seni savcılıkta yakacağım"

26 Eylül’de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Ferdi Aydın tarafından, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan Dülger isimli arkadaşıyla yazışmaları ortaya çıkmış, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" şeklinde mesajlar attığı görülmüştü.

Mesajları attığını kabul eden Gülter, kavgalı oldukları zaman bunları yazdığını söyleyerek "Annemi öldürmedim" demişti.

O yazışmaların ardından bu kez ikilinin ses kaydı ortaya çıktı. Habertürk'te yayınlanan ve dava dosyasına girdiği öğrenilen ses kaydında, ikili arasındaki diyalog ortaya çıktı:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?

Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.