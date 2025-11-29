Güllü'nün ölümünde dikkat çeken 'bilirkişi' iddiası: 'Kendi kendine düşmemiş'

Yalova’da ünlü sanatçı Güllü’nün yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gazeteci Sevilay Yılman, ölümle ilgili bilirkişi raporunun tamamlandığını açıkladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Olay, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Güllü, 5’inci kattaki kapalı terasta kızı ve arkadaşlarıyla vakit geçirirken pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Soruşturma süreci devam ederken, sanatçının çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. SHOW TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında konuşan Sevilay Yılman, bilirkişi raporunun sonuçlandığını duyurdu.

"KENDİ KENDİNE DÜŞMEMİŞ"

Yılman, canlı yayında Güllü’nün kızı Tuğyan’a seslenerek, “Tuğyan, bilirkişi raporu tamamlandı. Sonuçlarda sevineceğin bir durum yok. Annen kendi kendine düşmemiş; bunu göreceksin” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detayları ve raporun içeriği henüz resmi olarak paylaşılmadı.