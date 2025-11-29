Güllü'nün ölümünde dikkat çeken 'bilirkişi' iddiası: 'Kendi kendine düşmemiş'

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken 'bilirkişi' iddiası: 'Kendi kendine düşmemiş'
Yayınlanma:
Yalova’da ünlü sanatçı Güllü’nün altıncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Gazeteci Sevilay Yılman, olayla ilgili bilirkişi raporunun tamamlandığını öne sürdü. Güllü'nün kızına seslenen Yılman, “Sen anneni atmışsın” dedi.

Yalova’da ünlü sanatçı Güllü’nün yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gazeteci Sevilay Yılman, ölümle ilgili bilirkişi raporunun tamamlandığını açıkladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Olay, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Güllü, 5’inci kattaki kapalı terasta kızı ve arkadaşlarıyla vakit geçirirken pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Soruşturma süreci devam ederken, sanatçının çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. SHOW TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında konuşan Sevilay Yılman, bilirkişi raporunun sonuçlandığını duyurdu.

"Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti" demişti: Savcılık harekete geçti"Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti" demişti: Savcılık harekete geçti

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilmişti: Güllü'nün kızı kan ve saç örneği verdiUyuşturucu kullandıkları iddia edilmişti: Güllü'nün kızı kan ve saç örneği verdi

"KENDİ KENDİNE DÜŞMEMİŞ"

Yılman, canlı yayında Güllü’nün kızı Tuğyan’a seslenerek, “Tuğyan, bilirkişi raporu tamamlandı. Sonuçlarda sevineceğin bir durum yok. Annen kendi kendine düşmemiş; bunu göreceksin” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detayları ve raporun içeriği henüz resmi olarak paylaşılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Türkiye
Erhan Afyoncu da 'tesadüfe' dayanamadı: İktidar kanadında Papa'nın ayinlerine tepki büyüyor
Erhan Afyoncu da 'tesadüfe' dayanamadı: İktidar kanadında Papa'nın ayinlerine tepki büyüyor
Kazada bir polis şehit olmuştu: Yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı
Kazada bir polis şehit olmuştu: Yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı
Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı
Beyoğlu'nda çöp aracı kontrolden çıktı evin duvarına daldı