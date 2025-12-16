Manken Aslı Baş'ın babası mahkemede haykırdı! "Kızımı önce dövdünüz sonra balkondan attınız"

2003 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında iş insanı Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı. 9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.

BERAAT KARARI BOZULDU

Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği belirtildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını bozdu.

Ahmet Bayer ile oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden başlandı. Duruşmada Hakan Sadi Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, anne Müesser Baş hazır bulunurken, Ahmet Bayer ile Volkan Bayer ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBiS) aracılığıyla bağlandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, "Adil yargılanma olmasını istiyorum. 15 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz" dedi. Ahmet Bayer ve oğulları ise Yargıtay'ın bozma kararına uyduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

"SİZ NASIL İNSANLARSINIZ? YAZIKLAR OLSUN, VİCDANSIZLAR"

Mehmet Baş, duruşma bitiminde salondaki sanık Hakan Sadi Bayer'e, "Kızımı önce dövdünüz, sonra balkondan attınız. Siz nasıl insanlarsınız? Yazıklar olsun, vicdansızlar" dedi.

Diğer yandan duruşmanın ardından kadınlar, protesto gösterisinde bulundu. Baba Mehmet Baş, burada yaptığı açıklamada, "15 yıldır süren bir dava. Böyle bir adalet olamaz. Bu yargı sisteminde, davamızda türlü tiyatrolar türlü oyunlar oynanıyor. Neden bu kadar sürüyor? Olay yerindeki kameralar sökülüyor. Teknikeri arıyorlar ve delilleri kaldırtıyorlar. Birçok delili yok ediyorlar. Bunlar neden serbest geziyorlar? Davadaki adaletsizlik artık canımıza tak etti" diye konuştu.

"BİR TANIK HALEN ARANIYOR"

Duruşma sonrası Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, gazetecilere, mahkemenin bozma ilamına yönelik kararını yinelediğini, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek, "Tanıkların dinlenmesi bunlardan biriydi. İki tanık dinlendi, bir tanık ise halen aranıyor. Bu tanık, olay günü güvenlik şirketinin aranması ve yapılan taleplerle ilgili önemli bilgiye sahip. Bunun ortaya çıkması gerekiyor." dedi.

İkinci önemli hususun ise Aslı Baş’ın telefonunda silinen mesajlar olduğuna dikkati çeken Küpçü, telefon İstanbul’a gönderildiğini ve oradan gelecek sonucun beklendiğini kaydetti.