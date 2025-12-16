Son dakika | Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı

Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili olarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

ŞİKAYETÇİ SIFATI İLE İFADE VERECEK

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Yalova Adliyesi'ne gelerek şikayetçi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

KIZI TUTUKLANMIŞTI

Güllü'nün ölümünün ardından ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu birlikte gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

