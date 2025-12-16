Son dakika | Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan 'kasten adam öldürme' gerekçesi ile tutuklanmıştı. Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından Güllü'nün oğlu Tuğyan ifadeye çağırıldı. Gülter'in Yalova Adliyesi'ne gelerek şikayetçi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili olarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

ŞİKAYETÇİ SIFATI İLE İFADE VERECEK

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Yalova Adliyesi'ne gelerek şikayetçi sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

ogluilekizi.jpg

KIZI TUTUKLANMIŞTI

Güllü'nün ölümünün ardından ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu birlikte gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

