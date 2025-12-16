Güllü'nün eski sevgilisi konuştu: Odasına parmak iziyle giriliyordu

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Son Dakika | Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri ilk kez ortaya çıktı

Yaşananların ardından Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman, açıklamalarda bulundu. Show TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programında konuşan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Güllü, 'Kimseye güvenmiyorum, o yüzden eve kameralar taktırdım' dedi. Kendi odasına da parmak iziyle giriliyordu. Güllü, 'kameraların fişleriyle kimse oynamasın' diyordu. Yükseklik korkusu vardı, pencerelere dikkat ederdi. Olaydan 10 - 15 dakika önce beni aradı. Maddiyatıyla ilgili hiç bilgi vermedi, ben de sormazdım ona. 'Her parayla bilezik alıyorum, yatırım yapıyordum' demişti. Yatak odasında kasası vardı. Son buluşmamızda 'seninle helalleşmeye geldim' dedi. Tartışmalarımız olmuştu, 'seni çok üzdüm, birlikte ayağa kalkacağız birlikte buralardan gideceğiz' dedi."