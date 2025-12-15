Son Dakika | Güllü'nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri ilk kez ortaya çıktı

Özel Haber/ Halktv.com.tr

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün hayatını kaybettiği gece o ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ortayta çıktı.

Ulu olay ifadesinde olay günü yaşananları anlattı. Beraber yemek yediklerini ve Güllü'nün daha sonra duşa girdiğini söyleyen Ulu Tuğyan Ülkem Gülter'in o sırada telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

OLAY ANINI ANLATTI

Ulu, "Biz film izlerken Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Tuğyan, Kervan ile konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan, Tuğyan’ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikâhı da vardır. Gül Anne Tuğyan’ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Filmi kapattıktan sonra beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdik. Bu sırada Tuğyan’da yanımızdaydı. Ama önce hangimizin getirdiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz sonra Tuğyan ile odaya geçtik. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim oda da olduğum sırada Tuğyan’la geri odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, 'malkata' isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana malkatayı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. (Yüzündeki dikişlerin olduğu izlerden dolayı dikiş izlerinin olduğu anlaşıldı.) Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafa oynuyorduk. Daha sonra Gül Anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan’la yatağın arasından geçti" dedi.

"BEN DÜŞÜŞÜNÜ ANI GÖRDÜM"

O sırada yüzündeki yara izlerine baktığın söyleyen Ulu, "Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüşünü anı gördüm. Gül Anne’nin düştüğü sırada 'hadi görüşürüz' 'bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan “koş” şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Bende onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çıkıp atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim" diye konuştu.

"ÜZERİME SUÇ ATABİLECEKLERİNDEN ENDİŞE EDEREK YANLARINDAN AYRILMADIM"

Daha sonra hastaneye gittiklerini ve Tuğyan’ı başka bir hastaneye sevk edeceklerini ve Gülter'in de kendisine eşkik etmesini istediğini söyleyen Ulu, "Biz hastaneye gittiğimizde Kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra Kervan’ın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuğyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan annesinin öldüğünü öğrendi. Hastanede bittiğimiz sırada Tuğyan, Tuğyan’ın dayısı Rasit, yeğeni yani Rasit’in eşi ve onların oğlu, Kervan, Ben ve Kervan’ın şoförü Kervan’ın evinden çıktık ve yine gittik. Bu sırada Tuğyan’la aramda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. Ayrıca ben hala olayın etkisi altındaydım. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık’taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan’ın kardeşi Tuğberk Çınarcık’taki eve geçmişti. Biz evdeyken Hülya Abla yanımıza gelmişti. Bana 'gel seni bana götüreyim' dedi. Ve ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya Abla, Güllü’nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik 'eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine, o Güllü’nün kızı' dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü’nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya Abla dahil kimseye söyleyemedim. Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanımış olduğum Bircan abla bana “bak kızım sen Tuğyan’ı tanımıyorsun, ben ne olduğunu bilmiyorum, bunu Tuğyan’ın yapmış olabileceğini düşünmüyorum, kendine çok dikkat et' dedi. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı, ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum. Ben Tuğyan’ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım" açıklamasında bulundu.

"BEN YANARSAM İKİMİZDE YANARIZ"

Bu süreçte Gülter ile yalnız kaldığı bir anda Gülter'in kendisine "ben yanarsam ikimizde yanarız" dediğini iddia eden Ulu, "Tuğyan’ın bana bunu demesini sebebi annesini ittirildiğimi görmemdi. Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak 'koş' dedi. Akşam olunca tekrardan Hülya Ablanın yanına gittim, oraya Hüseyin Abla da gelmişti. Bircan Abla bana 'Ben Tuğyan’la konuştum. Böyle bir şey olsa senin üstüne atacağını bir şey olmayacak, düşünmeyecek' dedi. Tuğyan bunları Bircan Abla’ya bu olaydan dolayı kendisine bir şey gelme ihtimaline karşı söylemiş. Ben bunları duyunca iyice korkmaya başladım. Bu olaylardan sonra Tuğyan’la beraber kalmamın ve beraber İstanbul’a gelip gitmemin tek bir nedeni ona karşı yalnız olmaması gerektiğini düşündüğümden dolayıydı" dedi.

