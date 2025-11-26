"Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti" demişti: Savcılık harekete geçti

"Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti" demişti: Savcılık harekete geçti
Yayınlanma:
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız’ın "Tuğyan Gülter bana annesini öldürmem için daire teklif etti" iddiası savcılığı harekete geçirdi.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

tugyan.jpg

Sır ölümde yeni perde! Yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Kızı suçlamalara ateş püskürdüSır ölümde yeni perde! Yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Kızı suçlamalara ateş püskürdü

"ARACINI PARK EDERKEN VEYA ARACA BİNERKEN ONU ÖLDÜREBİLİRSİN'"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım.

Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini söylemiş ve 'burada annenle birlikte yaşarsın' şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir.

Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm."

gulluyu-oldurmem-icin-daire-teklif-etti-demisti-savcilik-harekete-gecti-001.webp

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilmişti: Güllü'nün kızı kan ve saç örneği verdiUyuşturucu kullandıkları iddia edilmişti: Güllü'nün kızı kan ve saç örneği verdi

BU SÖZLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, bu açıklamanın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Türkiye
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu