"Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti" demişti: Savcılık harekete geçti

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Sır ölümde yeni perde! Yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Kızı suçlamalara ateş püskürdü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım.

Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini söylemiş ve 'burada annenle birlikte yaşarsın' şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir.

Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm."