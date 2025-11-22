Sır ölümde yeni perde! Yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Kızı suçlamalara ateş püskürdü

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ani ölümünün ardından ortaya atılan ailesine yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. Yeni ses kayıtları ortaya çıkarken Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem, ortaya atılan suçlamalara sert bir dille karşılık verdi.

Show Haber’in aktardığına göre, kendisine yönelen suçlamalara tepki gösteren Ülkem, “Bunu söyleyen insanların merhametsiz ve vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem” ifadelerini kullandı ve iddiaların iftira olduğunu söyledi.

“ACIMIZI YAŞAMAK İSTİYORUZ, BİZİ RAHAT BIRAKIN”

Annesinin ölümüyle ilgili suçlanan Ülkem, "Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o benim annem. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşayamadık” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmaya bir savcı daha atandı

“Et tırnaktan ayrılmaz, hiçbir evlat bunları düşünmez. Gayet mutluyduk. Hiçbir problemimiz yoktu. Hakkımdaki iftiraları asla kabul etmiyorum” sözlerini sarf eden Ülkem, ortaya çıkan mesajlar ve ses kayıtları hakkında da “Bir mesajımı, videoyu ya da ses kaydını kendi güçleri ile geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?” açıklamasını yaptı.

Ülkem, “Ben kendimden eminim. Ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!

Yeni ortaya çıkan ses kaydında ise, Güllü'nün kızına “Ben düşmanıma bile sinirlenmem ama Tuğyan bana yaşattıklarını sende yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Sende annesin ya. Bana yaşattıklarını sende yaşayacak.” dediği duyuluyor.

Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi

"BÖYLE BİR KONUŞMA YOK"

Bircan Dülger'in “Tuğyan ile biz cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım, çok pişmanım” ifadesine de yanıt veren Ülkem, “Bir kere bu konuşmanın olacağı bir ortam asla yok, böyle bir konuşma olamaz. Bu iftirayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.