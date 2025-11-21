Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi

26 Eylül’de Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ederken, Güllü’nün oğlu, kızı ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadelerine başvurulmuştu.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmaya bir savcı daha atandı

"HALASININ FAİLİ" İDDİASINA YANIT

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia üzerine Ulu’nun avukatı Merve Uçanok, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Sultan Nur Ulu hakkında, çeşitli sosyal platformlar üzerinden halasının yüksekten düşerek vefat ettiği, bu olayın failinin müvekkilimiz olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Müvekkilimizin halası, 10.11.2025 tarihinde dördüncü evre cilt kanseri tedavisi görmekteyken 65 yaşında vefat etmiştir.

"HUKUKİ HER TÜRLÜ DEĞERİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR"

Kanser hastalığı gibi bir olay üzerinden, herhangi bir dayanağı bulunmayan birtakım mesnetsiz hezeyanlarla, insanların hatıralarının ve sevdiklerinin acılarının üzerinden prim devşirilmesi önce insani sonra hukuki her türlü değeri ayaklar altına almaktadır.

