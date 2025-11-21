Güllü soruşturmasının tanığı şok iddiaya cevap verdi

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, tanık Sultan Nur Ulu hakkında ortaya atılan iddiaya, avukatından açıklama geldi.

26 Eylül’de Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma devam ederken, Güllü’nün oğlu, kızı ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadelerine başvurulmuştu.

"HALASININ FAİLİ" İDDİASINA YANIT

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia üzerine Ulu’nun avukatı Merve Uçanok, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Sultan Nur Ulu hakkında, çeşitli sosyal platformlar üzerinden halasının yüksekten düşerek vefat ettiği, bu olayın failinin müvekkilimiz olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Müvekkilimizin halası, 10.11.2025 tarihinde dördüncü evre cilt kanseri tedavisi görmekteyken 65 yaşında vefat etmiştir.

"HUKUKİ HER TÜRLÜ DEĞERİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR"

Kanser hastalığı gibi bir olay üzerinden, herhangi bir dayanağı bulunmayan birtakım mesnetsiz hezeyanlarla, insanların hatıralarının ve sevdiklerinin acılarının üzerinden prim devşirilmesi önce insani sonra hukuki her türlü değeri ayaklar altına almaktadır.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KURBANI HALİNE GELMİŞTİR"

Bilindiği üzere müvekkilimiz, Gül Tut’un (Güllü) vefatı hakkında devam eden soruşturmada tanık sıfatıyla ifade vermiştir. Müvekkilimiz, bu elim hadiseden prim devşirmek için gerçek dışı açıklamalarda bulunan üçüncü kişilerin kurbanı haline gelmiştir.

Maksatlı iftiralarla suçlanan müvekkilimiz, Gül Tut’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yalnızca tanık sıfatını haizdir. Kamuoyundan müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden ve salt menfaat elde etme amacıyla ortaya atılan asılsız ve çirkin iddialara itibar edilmemesini rica ederiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

