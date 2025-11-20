Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmaya bir savcı daha atandı

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya bir savcı daha atandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e çıktı.

gullunun-olumune-iliskin-sorusturmaya-bir-savci-daha-atandi-8.jpg

Güllü dosyasında kilit isim konuştu! "Bir arabayla uçurumdan atılacaktı"Güllü dosyasında kilit isim konuştu! "Bir arabayla uçurumdan atılacaktı"

SES ANALİZİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken; soruşturmayı bizzat yürüten Başsavcı Öksüz, görüntüleri ilk olarak Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne son olarak da TÜBİTAK'a gönderdi.

gullunun-olumune-iliskin-sorusturmaya-bir-savci-daha-atandi-7.jpg

Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİTTİ

Analiz çalışmaları devam ederken; Gebze'de bulunan TÜBİTAK tesisine giderek uzmanlarla bir toplantı yapan Başsavcı Öksüz, seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ve bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkmasının beklendiğini belirtti.

gullunun-olumune-iliskin-sorusturmaya-bir-savci-daha-atandi-6.jpg

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!