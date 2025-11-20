Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmaya bir savcı daha atandı

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e çıktı.

Güllü dosyasında kilit isim konuştu! "Bir arabayla uçurumdan atılacaktı"

SES ANALİZİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken; soruşturmayı bizzat yürüten Başsavcı Öksüz, görüntüleri ilk olarak Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne son olarak da TÜBİTAK'a gönderdi.

Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİTTİ

Analiz çalışmaları devam ederken; Gebze'de bulunan TÜBİTAK tesisine giderek uzmanlarla bir toplantı yapan Başsavcı Öksüz, seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ve bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkmasının beklendiğini belirtti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.