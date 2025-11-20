Evrim Akın'dan çocuğa şiddet iddiası! "Babamla da birlikte yaşıyor"

Oyuncu Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında şok iddialarda bulundu. Keskinci, 6-7 yaşlarında bir çocukken Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü.

"İLK ŞİDDETİMİ KİMDEN GÖRDÜM DERSİNİZ?"

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını belirtti.

"İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz?" diyerek Evrim Akın'ı işaret eden Keskinci, annesiyle babasının boşanma sürecinde olduğu dönemde Akın'ın kendisini köşede sıkıştırarak, "Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsın?" şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi.

Fatih Ürek'in son durumunu menajeri açıkladı: 30 gündür yoğun bakımda!

"BİRAZDAN KANSER OLACAKSIN"

Akın'ın suratına sigara dumanı üfleyerek "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini belirten Keskinci, aynı zamanda Akın'ın sette kendisinin ve diğer çocukların saçını çektiğini ve etlerini sıktığını öne sürdü. Akın'ın bu tavırlarına set ekibinden bazı kişilerin, "çok ağır ilaçlar kullandığını" söyleyerek alttan alınmasını istediklerini de ekledi.

Keskinci, bir sahnede Evrim Akın'ın kendisini yüksek bir yerden taşıması gerekirken, sahnenin ortasında kendisini aniden aşağıya bıraktığını ve sonrasında annesinin Akın'ı dövmeye çalıştığını, ancak yapım ekibinin araya girdiğini anlattı.

Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları belli oldu

"BU KADIN, BENİM ÜVEY ANNEM OLUYOR"

Asena Keskinci, Evrim Akın'ın annesiyle babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek çarpıcı bir açıklamada bulundu:

"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Evrim Akın'ın, Asena Keskinci'nin babasıyla bir video paylaştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Evrim Akın'dan ise henüz bir yanıt gelmedi.